Молодежную премию в Петербурге теперь будут получать творческие студенты

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 01.02.2011 №104". Документ добавляет Молодежной премии в области художественного творчества новую номинацию – "За достижения в области художественного творчества среди студентов", рассказали в Смольном 25 августа.

До этого премия присуждалась лишь по четырем номинациям: "За достижения в области сценического творчества", "За достижения в области кинотворчества", "За достижения в области музыкального творчества" и "За достижения в области изобразительного творчества".

Премию присуждают ежегодно гражданам РФ в возрасте от 18 до 35 лет и творческим коллективам, в состав которых они входят.

