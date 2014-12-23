  1. Главная
Молодежную премию в Петербурге теперь будут получать творческие студенты
Сегодня, 9:59
65
До этого премия присуждалась лишь по четырем номинациям.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 01.02.2011 №104". Документ добавляет Молодежной премии в области художественного творчества новую номинацию – "За достижения в области художественного творчества среди студентов", рассказали в Смольном 25 августа. 

До этого премия присуждалась лишь по четырем номинациям: "За достижения в области сценического творчества", "За достижения в области кинотворчества", "За достижения в области музыкального творчества" и "За достижения в области изобразительного творчества". 

Премию присуждают ежегодно гражданам РФ в возрасте от 18 до 35 лет и творческим коллективам, в состав которых они входят. 

Ранее на Piter.TV: Смольный направит 33 млн рублей на поддержку 440 проектов молодых ученых. 

Фото: Piter.TV 

