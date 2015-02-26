Смольный направит 33 млн рублей на поддержку 440 проектов молодых ученых

Петербург выделил гранты студентам и аспирантам за лучшие научные разработки.

В Санкт-Петербурге завершился городской конкурс грантов для молодых ученых, в котором приняли участие студенты и аспиранты вузов, а также научных институтов. Всего на конкурс подано более 1,8 тыс. заявок по направлениям технических, медицинских, гуманитарных, естественных и точных наук, а также культуры и искусства.

По итогам экспертизы Научного совета были отобраны 440 проектов из 50 образовательных и научных организаций города. Больше всего победителей представили СПбПУ — 78 студентов и 47 аспирантов, а также ИТМО — 35 студентов и 57 аспирантов.

Каждый из 220 студентов-победителей получит премию в размере 50 тыс. руб., а 220 аспирантов — по 100 тыс. руб. Общий призовой фонд конкурса составляет 33 млн руб., что более чем в два раза превышает показатель 2024 года.

Решение об увеличении финансирования принял губернатор Александр Беглов в рамках программы развития научно-образовательной деятельности города.

Фото: Piter.tv