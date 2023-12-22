За Петербург и горожан помолились

Губернатор Петербурга и митрополит Варсонофий совершили молитвенный объезд города по КАДу.

После Божественной литургии в Новодевичьем монастыре 3 марта губернатор Петербурга и митрополит Варсонофий совершили молитвенный объезд города по КАДу. Об этом рассказали в Петербургской митрополии РПЦ.

В мероприятии поучаствовали и председатель Законодательного собрания (ЗакСа) города Александр Бельский и духовенство епархии: председатель приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков, старший священник Новодевичьего монастыря иерей Дионисий Харин и другие священнослужители Петербурга.

В поездку взяли чудотворную Казанскую икону Божией Матери из Казанского собора, иконы небесных покровителей города – апостолов Петра и Павла, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской, праведного Иоанна Кронштадтского. Во время объезда молитвы читались Петербургу, горожанам, властям Петербурга, президенту РФ.

Городские СМИ связывают мероприятие с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта. Дрон прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте. В результате атаки пострадали восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ (Станислав Марченко)