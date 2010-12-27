Причина: увеличился объём работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что петербургский митрополит Варсонофий попросил освободить его от поста управляющего Московской патриархии. Об этом сообщили в пресс-службе Московской Патриархии.

Гланая причина такого заявления - увеличение объёма работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии.

Ведется строительство и восстановление храмов, открыты и открываются новые приходы, увеличивается штат духовенства, повышается уровень взаимодействия епархии и администрации северной столицы. Следует отметить и несение мною обязанностей главы Санкт-Петербургской митрополии. Если в 2014 году, к моему назначению в Санкт-Петербург, в епархии было 198 приходов и 661 клирик, то сегодня — 271 приход и 814 клириков сказано в сообщении Его Высокопреосвященства

Теперь место митрополита Варсонофия займет митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Отметим, что должность управляющего делами Московской Патриархии Варсонофий занимал 10 лет.

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Фото:Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви