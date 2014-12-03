В планах – капитальный ремонт ряда объектов.

В Приозерском районе продолжается модернизация системы водоснабжения и водоотведения. Председатель комитета по ЖКХ Егор Мищеряков совместно с представителями Леноблводоканала проверили ход работ.

В Красноозерном модульные очистные сооружения успешно справляются с одним из самых сложных составов воды в регионе. Благодаря автоматизации контроль качества стал прозрачным, жалобы от жителей прекратились. Сейчас бурят дополнительную скважину для новых участков, в том числе для многодетных семей.

В Раздолье станции, построенные по нацпроекту "Чистая вода", успешно работают уже пятый год. В Плодовом завершают монтаж канализационных очистных сооружений – ввод в эксплуатацию ожидается в июле. В Кузнечном строительство аналогичного объекта идет при поддержке Фонда нацблагосостояния, подрядчику поручено ускорить темпы.

В Приозерске действующие сооружения стабильно очищают сточные воды. В планах – капитальный ремонт ряда объектов.

Региональные власти подчеркивают, что проекты будут продолжены. Цель – стабильное и безопасное водоснабжение для всех жителей Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Татарстан укрепляют сотрудничество.

Фото: Комитет по ЖКХ Ленобласти