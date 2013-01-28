Ленобласть и Татарстан укрепляют сотрудничество

Регионы будут обмениваться опытом в сфере госзакупок, реализовывать совместные проекты в ИТ-секторе и топливно-энергетическом комплексе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Этот план направлен на расширение и углубление взаимодействия между регионами в ключевых отраслях. Он включает более 80 мероприятий в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Регионы будут обмениваться опытом в сфере госзакупок, реализовывать совместные проекты в ИТ-секторе и топливно-энергетическом комплексе. Также они договорились о взаимодействии в области сельского хозяйства и обращения с отходами.

Кроме того, регионы планируют обмениваться лучшими практиками в сфере здравоохранения и социальной защиты. В планах - организация совместных выставок и фестивалей, участие в образовательных форумах и спортивных мероприятиях.

Рустам Минниханов поблагодарил Александра Дрозденко за плодотворную работу и наградил его медалью "100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Правительство Ленобласти