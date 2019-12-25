Петербург и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве

Главы субъектов особо выделили необходимость консолидации усилий в реализации важных федеральных программ освоения Арктики, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным.

В рамках Петербургского международного экономического форума Северная столица и Красноярский край достигли договоренности о дальнейшем углубленном взаимодействии и подписали соответствующее соглашение, пишет spb.aif.ru.

В ходе переговоров, состоявшихся во второй день форума, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Красноярского края Михаил Котюков обсудили ключевые аспекты взаимодействия и подписали документ, устанавливающий стратегическое сотрудничество между регионами на ближайшие годы — с 2025 по 2029 гг.

Главы субъектов особо выделили необходимость консолидации усилий в реализации важных федеральных программ освоения Арктики, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным. Так, в 2024 году Средне-Невский судостроительный завод передал Красноярскому краю судно ледокольного класса "Виктор Астафьев", предназначенное для нужд региона. Строительство другого судна — "Андрей Дубенский" — продолжает развиваться.

Значимым направлением сотрудничества становится машиностроение. Стороны договорились развивать индустрию специального оборудования и техники для горнорудной промышленности на площадке технополиса "Красноярская технологическая долина". Подготовку специалистов для отрасли возьмет на себя ведущий технический вуз Петербурга — Горный университет.

Александр Беглов акцентировал внимание на намерении привлечь красноярских специалистов к участию в образовательном производственном кластере Санкт-Петербурга, объединяющем учебные заведения и крупные промышленные предприятия сферы радиоэлектроники.

Осенью 2025 года на площадке "Партнерства малого и среднего бизнеса" в Петербурге намечена презентация инвестиционных возможностей и экономических преимуществ Красноярского края.

Кроме того, обе стороны намерены кооперироваться для продвижения региональных товаров на международные рынки. Экспортный потенциал Петербурга вырос на треть за предыдущий год, и Александр Беглов предложил совместно формировать деловые миссии за рубеж.

Развитием фармацевтической индустрии заинтересовались оба субъекта. Сегодня в Петербурге действует более семидесяти производителей лекарств, чьи объемы ежегодно растут на десять-пятнадцать процентов. Предприятия Петербурга могли бы расширить поставки медицинских изделий и медикаментов в Красноярский край.

Фото: Правительство Петербурга