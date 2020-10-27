На севере Петербурга модернизировали четыре ЦТП

Источники расположены на улицах Демьяна Бедного, Черкасова, Хошимина и проспекте Просвещения.

На севере Петербурга завершена модернизация четырех центральных тепловых пунктов (ЦТП). Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 25 декабря.

Работы провели специалисты ГУП "ТЭК СПб" в Калининском и Выборгском районах. Источники расположены на улицах Демьяна Бедного, Черкасова, Хошимина и проспекте Просвещения. В ЦТП установили тепломеханическое и вспомогательное оборудование отечественного производства.

Реконструкция позволила превратить ЦТП в умные энергообъекты с высоким уровнем автоматизации – пункты оснащены системой погодного регулирования для автоматического отпуска тепла на системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и поддержания заданных параметров теплоносителя. Управлять работой оборудования также помогут современные щиты автоматики. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

При модернизации самого крупного пункта на Демьяна Бедного, от которого зависит теплоснабжение 2 тыс. потребителей, схему работы с использованием теплообменников изменили на схему регулирования параметров теплоносителя путем смешения. Это упростит процесс эксплуатации источника.

Ранее на Piter.TV: два тепловых пункта модернизировали на Канонерском острове.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"