Два тепловых пункта модернизировали на Канонерском острове

В каждой обновленной котельной установлены два российских водогрейных котла, теплообменники, насосы, новые дымовые трубы и модернизированы инженерные сети.

ГУП "ТЭК СПб" завершило обновление двух центральных тепловых пунктов (ЦТП) на Канонерском острове. Генеральный директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков ознакомился с модернизированными объектами в ходе рабочей поездки.

Ранее эти пункты обеспечивали теплом и горячей водой жителей острова, используя пар, поставляемый с внешней котельной. В процессе модернизации было принято решение установить современные экологически чистые котлы и отказаться от паропровода в пользу водогрейной системы.

В каждой обновленной котельной установлены два российских водогрейных котла, теплообменники, насосы, новые дымовые трубы и модернизированы инженерные сети. Общая мощность котельных составляет 14,4 Гкал/час, что достаточным для обслуживания 16 объектов, включая жилые дома и учреждения. Новые котельные автоматизированы, что позволяет управлять ими удаленно.

Одна из котельных уже функционирует в тестовом режиме, вторая готовится к запуску. Модернизация ЦТП на Канонерском острове является частью оптимизации теплоснабжения в Кировском районе, где ТЭК также переключил потребителей с устаревшей котельной на современный источник, улучшив надежность теплоснабжения для 50 тысяч жителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за 5 лет планируют заменить 500 километров трубопроводов.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"