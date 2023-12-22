Реконструкция тепломагистрали в Приморском районе завершится в 2024 году

В настоящее время общая готовность объекта составляет 90%.

В Приморском районе Петербурга ГУП "ТЭК СПб" завершает очередной этап строительства тепломагистрали. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике 25 марта.

Строительство магистральной тепловой сети ведется по улице Планерной от пересечения с Богатырским проспектом до пересечения с улицей Долгоозерной, далее – по Долгоозерной до пересечения с проспектом Авиаконструкторов. Обновление более 3,3 тыс. метров трубопроводов проходит в несколько этапов.

В марте специалисты завершили укладку тепломагистрали на отрезке от Камышовой улицы до улицы Ильюшина – теплоноситель пойдет по стальным трубам в современной пенополиуретановой изоляции. Этот материал предотвращает проникновение паров влаги, не выделяет в атмосферу вредные вещества.

В настоящее время общая готовность объекта составляет 90%. Его реализация позволит обеспечить надежным теплом почти 500 тыс. потребителей. Работы планируют завершить летом 2024 года.

Ранее на Piter.TV: сотрудники "Теплосети" завершили ремонт трубы на Тележной.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга