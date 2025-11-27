В Невском районе обновили светофоры для ускорения трамвая №27

Для этого были установлены новые Г-образные опоры и светофоры с таймерами обратного отсчета.

В Невском районе Санкт-Петербурга завершены работы по модернизации светофорных объектов. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту, обновление затронуло перекресток улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта, а также участок у дома №30 по улице Коллонтай.

По данным ведомства, главной задачей проекта было ускорение и повышение безопасности движения общественного транспорта, в частности, сделать поездки на трамвае маршрута №27 быстрее и комфортнее.

Для этого были установлены новые Г-образные опоры и светофоры с таймерами обратного отсчета. Оборудование оснастили устройствами звукового и голосового сопровождения для слабовидящих пешеходов, а у дома №30 появились вызывные кнопки. Кроме того, были заменены дорожные контроллеры, смонтированы современные детекторы транспорта, оборудование связи и пешеходные ограждения.

В комитете отметили, что внедрение новой техники оптимизирует движение вагонов, сократит время в пути и повысит безопасность пешеходов. Работы проводились по заказу СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию Речного вокзала на Обуховской Обороны планируют провести без остановки навигации.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

