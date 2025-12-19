  1. Главная
В 2025 году Петербург полностью выполнил программу модернизации поликлиник, было выделено 4,7 млрд рублей
Сегодня, 11:57
3,8 млрд рублей направили на покупку 1,4 тыс. единиц оборудования, еще 845 млн рублей – на капитальный ремонт 19 объектов.

В прошлом году Петербург полностью выполнил программу модернизации поликлиник, расширенную почти на 20%. Было выделено 4,7 млрд рублей: 3,8 млрд рублей направили на покупку 1,4 тыс. единиц оборудования, еще 845 млн рублей – на капитальный ремонт 19 объектов, рассказали в Смольном 3 января. 

По словам губернатора Александра Беглова, все мероприятия, запланированные на 2021-2024 годы, также выполнены. В общей сложности отремонтировали 160 медучреждений, закуплено свыше 5 тыс. единиц оборудования. 

Программу реализуют в рамках президентского национального проекта "Здравоохранение", финансируют ее из федерального и городского бюджетов. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 80 школ и больниц подключили к отоплению и свету. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

