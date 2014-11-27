В Петербурге более 80 школ и больниц подключили к отоплению и свету

Город обеспечил свет и отопление десяткам школ и больниц за год.

В Санкт-Петербурге в 2025 году более 80 значимых социальных объектов подключили к городским инженерно-энергетическим сетям, обеспечив их электроснабжением, отоплением и горячей водой. Об этом сообщает КП-Петербург.

Инженерно-энергетическая система города в течение года выполнила комплекс работ по строительству и модернизации сетей. В результате к коммуникациям были подключены образовательные учреждения, медицинские организации, спортивные объекты и другие социально значимые здания.

Отопление, горячую воду и электроэнергию получили школы, детские дома, поликлиники и больницы. В частности, в городской больнице номер 40, расположенной в Курортном районе, появилась возможность разместить лабораторию клеточных технологий. В поселке Ушково было обеспечено энергоснабжение детского дома-интерната для детей с инвалидностью.

В пресс-службе комитета по энергетике сообщили, что к электроснабжению подключены новое здание школы на улице Добровольцев, подстанция скорой медицинской помощи в Красном Селе на улице Рябчикова, а также колледж судостроения и прикладные объекты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Кроме того, в рамках ключевых проектов 2025 года обеспечено подключение объектов транспортной инфраструктуры. В их числе трамвайная линия от станции метро "Купчино" до Шушар, трамвайное депо, а также строящиеся станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная".

Ранее на Piter.TV: перекладка 9 километров теплосетей завершена в Пушкине.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)