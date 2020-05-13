  1. Главная
В этом году в Красногвардейском районе модернизировали 95% поликлиник
Сегодня, 11:56
В Красногвардейском районе Петербурга в 2025 году модернизировали свыше 95% поликлиник, сообщил глава администрации Андрей Хорт. 

Отремонтированы поликлиника №120, поликлиника №107, детское поликлиническое отделение №66 и первая половина здания стоматологической поликлиники №32. Все учреждения оснащены современным оборудованием. Кроме того, завершаются работы в женской консультации №8, оборудование и мебель туда поставят в первой половине 2026-го. 

А в конце декабря в жилом комплексе "Новая Охта" заработала поликлиника №132. Там функционируют участковая и хирургическая служба и эндоскопическое отделение. 

Ранее мы рассказывали о том, что новый корпус Елизаветинской больницы начнут строить в Петербурге в 2026 году. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

