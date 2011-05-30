В Песочном запущена новая подстанция "Россетей"

Ключевыми объектами ресурсоснабжения станет ряд медицинских учреждений поселка.

В Песочном запущена новая подстанция ПАО "Россети Ленэнерго", которая обеспечит надежное электроснабжение жителей Курортного района и создаст возможности для подключения потенциальных потребителей. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Ключевыми объектами ресурсоснабжения станет ряд медицинских учреждений поселка: НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени А. М. Гранова, Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи имени Н. П. Напалкова. Подстанция управляется дистанционно и не требует присутствия персонала, все оборудование отечественного производства.

Ранее на Piter.TV: на Пискаревском проспекте обновили водопроводную систему, которая обслуживает свыше 100 соцобъектов.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга