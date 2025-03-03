Теперь Дунайский проспект освещают более 900 светодиодных фонарей

Модернизация освещения началась в 2023 году.

Завершились работы по обновлению освещения на всём протяжении Дунайского проспекта – одной из основных магистралей южной части Санкт-Петербурга длиною 7,2 км. Все натриевые светильники на объекте заменили на светодиодные, рассказали в Комитете по энергетике.

Теперь Дунайский проспект, связывающий Московский и Фрунзенский районы Петербурга, освещают более 900 светодиодов. В ходе первого этапа специалисты "Ленсвета" установили более 600 новых светильников от проспекта Космонавтов до Софийской улицы. Далее меняли светотехническое оборудование в сторону Предпортовой улицы.

В Петербурге замена устаревших натриевых светильников на источники света нового поколения началась в 2019 году, и сейчас общий процент светодиодов уже превышает 60%.

Также на Пионерской улице установили более 100 светодиодных фонарей.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике