В Петербурге продолжается модернизация ливневой канализации

Работы выполнены на улице Ушинского.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершили реконструкцию очередного объекта по программе модернизации ливневой канализации. Работы выполнены на улице Ушинского. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Чтобы исключить скопления воды на пересечении с проспектом Просвещения, были построены два участка канализационной сети. Первый из них – протяженностью 23 м и диаметром 250 мм проложен по улице Ушинского, второй – протяженностью 18 метров и диаметром 1200 мм – по проспекту Луначарского.

Теперь предприятие проводит реконструкцию сетей водоотведения на улице Жукова. Проект предусматривает прокладку 180 м новой сети канализации

В ближайшее время начнутся работы по реконструкции системы водоотведения на пересечении улицы Лёни Голикова и проспекта Стачек.

В начале этой недели Петербург поплыл после прихода циклона "Зельда".

Фото: Piter.tv