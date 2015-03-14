"Водоканал" проверил работу ливневой канализации после сильных дождей в Петербурге

В организации подтвердили исправность собственных сетей водоотведения, отметив, что некоторые участки находятся в ведении других служб.

Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" оперативно отреагировали на появившиеся в социальных сетях сообщения о скоплениях воды после ливневых дождей. Дежурные бригады провели обследование канализационных сетей по всем указанным в обращениях адресам, включая улицы Латышских Стрелков и Большую Разночинную. На этих участках система водоотведения функционировала штатно, и вся вода была успешно принята.

В пресс-службе предприятия пояснили, что канализационные сети под Литейным мостом не находятся на балансе "Водоканала". Как уточнили в организации, ответственность за отдельные участки ливневой канализации могут нести различные службы: управляющие компании, дорожные службы или застройщики.

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и была заранее подготовлена к приему дождевой воды, заявили в коммунальном предприятии. Специалисты добавили, что при выпадении экстремального количества осадков вода может задерживаться на поверхности перед полным уходом в ливневые коллекторы.

Горожане могут сообщать о случаях подтоплений по круглосуточным телефонам: 004 и 576-14-83. В "Водоканале" подчеркивают важность оперативного информирования о подобных ситуациях для своевременного реагирования служб.

Фото: Piter.tv