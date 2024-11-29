Ливневую канализацию на Парашютной модернизировали на 50%

Работы проводят в два этапа.

В Петербурге модернизация ливневой канализации на Парашютной улице выполнена более чем на 50%. Благодаря реконструкции сгладится интенсивность притока дождевой воды, поступающей в систему водоотведения. Это снизит риск образования возможных скоплений осадков в период ливней, рассказали в городском комитете по энергетике.

Работы проводят в два этапа: строительство канализационных сетей и микротоннеля от Репищевой улицы до улицы Маршала Новикова, возведение сетей и микротоннеля от улицы Маршала Новикова до пересечения Долгоозерной улицы и проспекта Королева.

Рабочие строят микротоннель и самотечную канализационную сеть диаметром до 2 тыс. миллиметров и канализацию диаметром 200-400 миллиметров. Оба этапа реконструкции завершат до конца следующего года.

В связи с проведением работ до середины октября ограничено движение от Вербной улицы до Парашютной улицы, по Парашютной улице от улицы Маршала Новикова до Байконурской улицы, по Долгоозерной улице на пересечении с Парашютной.

Ранее на Piter.TV: более 120 гидравлических испытаний теплосетей пройдет в Петербурге и Ленобласти со 2 по 6 июня.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга