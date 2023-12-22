В Петербурге в 2024 году модернизируют рекордное количество котлов

ГУП "ТЭК СПб" увеличило объем адресной программы ремонта почти в два раза.

В 2024 году в Петербурге намерены модернизировать рекордное количество котлов. Надежным теплом обеспечат 1,6 млн горожан, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 21 мая.

ГУП "ТЭК СПб" увеличило объем адресной программы ремонта почти в два раза. Предприятие инвестирует в обновленное оборудование 1,68 млрд рублей. Значительную часть средств направят на модернизацию 26 котлоагрегатов, что больше в семь раз, чем в 2020 году.

Оборудование планируют обновить на 18 котельных. Заменят 13 паровых и 13 водогрейных котлов. При модернизации используют российские оборудование и автоматику.

КПД 26 обновленных котлов составит 94%, а расчетный срок службы – 20 лет. В результате надежное тепло получат 1,6 млн жителей Невского, Красногвардейского, Красносельского, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Приморского, Фрунзенского, Московского, Пушкинского районов Петербурга и Тосненского района Ленобласти. В зоне теплоснабжения источников – более 5 тыс. зданий, в том числе свыше 3,2 тыс. жилых домов и порядка 550 детских садов, школ и больниц. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее на Piter.TV: реконструкция двух котельных на Канонерском острове завершится к концу 2024 года.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга