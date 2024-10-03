Модернизация УТЦ "Кавголово" пройдет в Токсово

Планируется обновить оборудование, внедрить систему ски-пассов и автоматизированные пункты оплаты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и новый руководитель учебно-тренировочного центра "Кавголово" Вадим Будеев обсудили планы по модернизации инфраструктуры объекта. Информация была опубликована в Telegram-канале губернатора.

Глава региона подчеркнул, что одной из целей является возвращение "Кавголово" статуса лучшего лыжного центра на Северо-Западе. Планируется обновить оборудование, внедрить систему ски-пассов и автоматизированные пункты оплаты. Центр разрабатывает новую стратегию предоставления услуг для поклонников зимних и летних видов спорта. Ленинградская область надеется на поддержку Министерства спорта РФ в реализации этих планов.

Сегодня "Кавголово" принимает спортсменов круглый год. Здесь функционирует лыжный тоннель с наибольшим перепадом высот, а также стрельбище с 30 установками. Также посетителям доступны условия для функциональных тренировок и размещение в гостиничном комплексе.

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Видео: Telegram / Александр Дрозденко