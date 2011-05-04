В Ленобласти завершилась уборка зерновых

Средняя урожайность составляет 35,7 центнера с гектара, что почти на 10 центнеров выше среднего показателя по России.

В Ленинградской области завершен сбор урожая зерна, и поля готовятся к посевной 2025 года. На площади 42 тысячи гектаров собрано 147 тысяч тонн зерна, что соответствует 100% от запланированного объема. По предварительным данным, этот показатель может увеличиться, так как в хозяйствах продолжается доработка зерна, сообщили в пресс-службе правительства региона 2 октября.

Средняя урожайность составляет 35,7 центнера с гектара, что почти на 10 центнеров выше среднего показателя по России. Лидеры Ленобласти демонстрируют еще более высокие результаты: СПК "Кобраловский" – 56,7 ц/га, ПЗ "Гомонтово" – 52,9 ц/га, ПЗ "Рабитицы" – 49,1 ц/га.

Собранное зерно является фуражным и используется для кормления животных, что позволяет избежать закупок из южных регионов. В некоторых местах урожайность превышает показатели юга. Объем государственной поддержки в растениеводстве на 2024 год составил около 2 миллиардов рублей. На эти средства были приобретены элитные семена, удобрения, современная техника и мелиоративные технологии, сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

Видео: Правительство Ленобласти