Энергетики "Россети Ленэнерго" завершили модернизацию ЛЭП в Гатчинском районе

В результате значительно повышены надёжность и качество электроснабжения свыше 4000 жителей посёлка Борницы и деревни Карстолово, а также Войсковицкой средней общеобразовательной школы.

Специалисты филиала "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции 35 кВ "Борницы". Эта линия обеспечивает электроэнергией жилые дома и социально значимые объекты в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В рамках ремонтной программы был выполнен комплекс работ для повышения надёжности сети. Энергетики заменили восемь ветхих опор на новые железобетонные, а также смонтировали 2 километра современного самонесущего изолированного провода (СИП) взамен устаревшего неизолированного алюминиевого. Кроме того, было установлено 16 новых траверс.

Для предотвращения аварийных ситуаций специалисты также провели расчистку просеки, выполнив обрезку крон деревьев, которые выходили за границы охранной зоны ЛЭП. В результате значительно повышены надёжность и качество электроснабжения свыше 4000 жителей посёлка Борницы и деревни Карстолово, а также Войсковицкой средней общеобразовательной школы, подчеркнул главный инженер филиала Николай Шмыгин.

Применение провода СИП является ключевым фактором повышения безопасности и стабильности. Его специальная полимерная оболочка защищает линию от внешних воздействий, таких как падение веток, налипание снега или гнездование птиц. Кроме того, использование изолированного провода существенно снижает вероятность электротравматизма среди сторонних лиц.

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Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго