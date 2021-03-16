Модернизацию 21 фонтана завершат до конца года в Петербурге

На текущий момент в режиме водной картины функционируют 85 фонтанов.

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Станислав Протасов рассказал о состоянии фонтанов города в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Протасов сообщил, что в 2019 году была запущена масштабная программа по модернизации и ремонту городских фонтанов. На текущий момент в режиме водной картины функционируют 85 фонтанов.

Планируется завершить ремонт еще 21 фонтана в этом году. Таким образом, поручение губернатора, данное в 2019 году, будет выполнено.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что фонтан на улице Комсомола стал пенным из-за хулиганов.

Фото: Piter.TV