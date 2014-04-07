Фонтан на улице Комсомола стал пенным из-за хулиганов

В него вылили моющее средство.

В очередной раз один из петербургских фонтанов стал жертвой хулиганов: 29 июля неизвестные вылили в чашу фонтана на Комсомола, 1, моющее средство. Об этом рассказали в "Водоканале".

Моющего средства было вылито так много, что фонтан пришлось отключить более чем на 6 часов – именно столько времени потребуется специалистам, чтобы несколько раз промыть систему подачи воды и проверить оборудование. К шести часам 29 июля фонтан снова включат.

Без "пенных атак" на фонтаны не обходится ни один летний сезон в Петербурге. Особенно часто страдает фонтан на Манежной площади. Петербургский Водоканал в очередной раз обращается к петербуржцам и гостям города: относитесь к фонтанам бережно. Химические средства наносят серьезный вред оборудованию.

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Фото: Водоканал