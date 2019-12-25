Фонтан на Манежной площади стал "пенным" из-за хулиганов

Автор сообщения предупредил, что подобные выходки могут привести к серьезным последствиям.

Вечером в воскресенье, 16 июня, жители Северной столицы заметили обильную пену в фонтане на Манежной площади. Вероятно, кто-то добавил в воду моющее средство или шампунь, что привело к образованию густой пены, заполнившей весь фонтан. Об этом инциденте сообщила "Фонтанка".

Автор сообщения предупредил, что подобные выходки могут привести к серьезным последствиям. Моющие средства, содержащие химические вещества, способны повредить механизм фонтана, что потребует длительного ремонта.

В результате специалистам придется отключить фонтан, чтобы тщательно очистить систему и проверить оборудование. Восстановительные работы могут занять до трех дней.

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, как будут работать фонтаны в период белых ночей.

Фото: Фонтанка