  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле станций метро в Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации
Сегодня, 12:45
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле станций метро в Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации

0 0

В частности, в Выборгском районе специальные машины дежурят возле "Озерков" и "Парнаса".

У станций петербургского метрополитена начали работу мобильные пункты вакцинации. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В частности, в Выборгском районе специальные машины дежурят возле "Озерков" и "Парнаса". Врачи принимают всех, необходимо иметь с собой паспорт и медицинский полис. Также проверят самочувствие. 

Для вакцинации используют отечественные препараты "Совигрипп" и "Флю-м". В этом сезоне организуют свыше 50 таких пунктов. В первую очередь вакцинация показана беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. 

Ранее мы рассказывали о том, что инфекционист больницы имени Боткина рассказала, какие инфекции могут принести дикие животные. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: вакцинация, здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии