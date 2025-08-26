Возле станций метро в Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации

В частности, в Выборгском районе специальные машины дежурят возле "Озерков" и "Парнаса".

У станций петербургского метрополитена начали работу мобильные пункты вакцинации. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В частности, в Выборгском районе специальные машины дежурят возле "Озерков" и "Парнаса". Врачи принимают всех, необходимо иметь с собой паспорт и медицинский полис. Также проверят самочувствие.

Для вакцинации используют отечественные препараты "Совигрипп" и "Флю-м". В этом сезоне организуют свыше 50 таких пунктов. В первую очередь вакцинация показана беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)