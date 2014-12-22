Врач-инфекционист больницы им. Боткина рассказала, какие инфекции могут принести дикие животные

Особенную угрозу несут млекопитающие, поедающие мясную пищу, такие как лисы, волки, и даже ежи.

Заведующая вторым отделением Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Татьяна Потапова рассказала "Петербургскому дневнику" о заболеваниях, которыми могут наградить нас дикие лесные обитатели.

Она отметила, что дикие звери служат источниками распространения болезней, характерных и для человека, и для животных. Особенную угрозу несут млекопитающие, поедающие мясную пищу, такие как лисы, волки, и даже ежи. Она упомянула, что в Ленобласти достаточно много лис, которые потенциально способны вызвать заражение бешенством, несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев заболевания за последние тридцать лет. Татьяна Владимировна настоятельно рекомендовала избегать близкого контакта с дикими животными, так как укус любого плотоядного существа способен привести к инфицированию.

Потапова объяснила, что если человек пострадал от нападения неизвестного животного, ему необходима срочная вакцинация. В течение трёх суток после происшествия производится обработка раны специальным препаратом – антирабическим иммуноглобулином, после чего назначается полный цикл прививок против бешенства, состоящий ныне из шести инъекций, а не из сорока, как это практиковалось ранее.

Специалист добавила, что раньше подобная помощь оказывалась исключительно в специальных антирабических центрах, но теперь доступна практически в любом медицинском учреждении. Важно лишь своевременно обратиться за медицинской помощью. Сама заведующая никогда не сталкивалась с пациентами, заболевшими бешенством, но вспомнила рассказ коллеги о случае середины 90-х годов, когда турист из Греции, укушенный лисой, получил недостаточный объём лечения и скончался.

Татьяна Потапова уточнила, что белкам, по её мнению, доверять не стоит, хотя считается, что они не болеют бешенством. Всё равно не рекомендуется контактировать с ними вблизи, особенно давать пищу руками. Каждое ранение диким животным чревато осложнениями из-за множества бактерий, содержащихся в ротовой полости животных. Например, летучие мыши также являются переносчиками вируса бешенства, и встреча с ними возможна даже в черте Петербурга.

Относительно крыс Потапова посоветовала немедленно обрабатывать место укуса антисептиком и срочно обращаться к медикам. Подобное случается нередко, вспомнила она эпизод из детства, когда на глазах маленького ребёнка огромная крыса набросилась на ногу женщины.

Говоря о ежах, эксперт развеяла миф о том, что они предпочитают яблоки и грибы. Напротив, они любят мясо и охотно воруют корм домашних кошек. Кошки, кстати, инстинктивно боятся ежей и держатся подальше. Более того, зубы у ежей острые и крепкие, способные нанести болезненный укус. Помимо этого, ежи часто переносят клещей на своём теле.

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