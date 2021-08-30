Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Красногвардейском районе

Чтобы воспользоваться услугами мобильного центра, достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ и медицинский страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга развернуты передвижные пункты иммунизации против гриппа, расположенные непосредственно у выходов станций метрополитена, что даёт горожанам возможность пройти вакцинацию по пути на работу или обратно домой.

Чтобы воспользоваться услугами мобильного центра, достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ и медицинский страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

График работы мобильных пунктов следующий:

Поликлиника №17 (рядом со станцией метро "Новочеркасская", выход №6):

Будние дни: с 16:00 до 19:30

Суббота: с 10:00 до 14:00

Поликлиника №107 (станция метро "Ладожская"):

Будние дни: с 14:00 до 19:30

Суббота и воскресенье: с 12:00 до 18:00

Поликлиника №120 (также расположена у метро "Ладожская"):

Будние дни и суббота: с 10:00 до 14:00

Помимо мобильно-развернутых пунктов, вакцинация доступна и в обычных медицинских учреждениях района, однако детям прививки делают исключительно в специализированных детских отделениях.

Ранее мы сообщили о том, что в Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили о важности вакцинации школьников от гриппа.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района