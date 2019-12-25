В Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили о важности вакцинации школьников от гриппа

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок, учащиеся 1-11 классов подлежат вакцинации против гриппа. В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, почему так важно прививать именно школьников.
Школьники, играют огромную роль в распространении инфекции так как они имеют большое количество контактов, регулярно большими группами находятся в закрытых помещениях (учебные классы), нередко пренебрегают требованиями респираторной и личной гигиены.
Для школьников грипп чаще всего проходит без последствий, но для членов их семей – не всегда.
Когда лучше сделать прививку от гриппа?
Сезонный подъем гриппа начинается в ноябре-декабре, поэтому лучше всего привиться в сентябре-октябре, чтобы успел сформироваться иммунитет.
Где сделать прививку?
Вакцинация от гриппа проводится в школах и поликлиниках по месту жительства.
Ранее в Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа.
Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все