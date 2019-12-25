В Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили о важности вакцинации школьников от гриппа

Школьники, играют огромную роль в распространении инфекции так как они имеют большое количество контактов.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок, учащиеся 1-11 классов подлежат вакцинации против гриппа. В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, почему так важно прививать именно школьников.

Школьники, играют огромную роль в распространении инфекции так как они имеют большое количество контактов, регулярно большими группами находятся в закрытых помещениях (учебные классы), нередко пренебрегают требованиями респираторной и личной гигиены.

Для школьников грипп чаще всего проходит без последствий, но для членов их семей – не всегда.

Когда лучше сделать прививку от гриппа?

Сезонный подъем гриппа начинается в ноябре-декабре, поэтому лучше всего привиться в сентябре-октябре, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Где сделать прививку?

Вакцинация от гриппа проводится в школах и поликлиниках по месту жительства.

Ранее в Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)