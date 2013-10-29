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Видео: во Фрунзенском районе мобилизованных граждан отправили на переподготовку

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В Минобороны еще раз отметили, что мобилизуют тех, кто служил в ВС РФ.

В пресс-служба Минобороны РФ опубликовали видео с отправки мобилизованных граждан в формируемые воинские части и подразделения.

Граждан посадили в автобусы на территории Фрунзенского районного военного комиссариата. Они отправились на переподготовку по своим военно-учётным специальностям в рамках частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что в учебных частях военнослужащих обеспечат вещами. После боевой подготовки их направят в воинские части и подразделения. 

В Минобороны подчеркнули, что мобилизации подлежат только те, кто служил в армии и имеет определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призываются те, кто имеет боевой опыт. 

Рiter.tv собирает главное о частичной мобилизации в один текст. 

Видео: Минобороны РФ

Теги: военнослужащие, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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