Видео: во Фрунзенском районе мобилизованных граждан отправили на переподготовку

В Минобороны еще раз отметили, что мобилизуют тех, кто служил в ВС РФ.

В пресс-служба Минобороны РФ опубликовали видео с отправки мобилизованных граждан в формируемые воинские части и подразделения.

Граждан посадили в автобусы на территории Фрунзенского районного военного комиссариата. Они отправились на переподготовку по своим военно-учётным специальностям в рамках частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что в учебных частях военнослужащих обеспечат вещами. После боевой подготовки их направят в воинские части и подразделения.

В Минобороны подчеркнули, что мобилизации подлежат только те, кто служил в армии и имеет определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призываются те, кто имеет боевой опыт.

Рiter.tv собирает главное о частичной мобилизации в один текст.

Видео: Минобороны РФ