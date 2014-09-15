Военные юристы Петербурга: мобилизованные имеют право остаться в военной части доучиваться

С учетом появления новых видов вооружения полученный много лет назад на военной службе навык может быть уже неактуален.

Военные юристы петербургской юридической компании AQURAT рассказали, имеет ли право мобилизованный остаться доучиваться в военной части, если не получил должных навыков.

Так, специалисты советуют подать рапорт.

Формулировки нужно использовать аккуратно. Мы советуем так: "в связи с тем, что я не проходил необходимую подготовку (что именно можно перечислить, какие навыки не приобрел, например, по тактической подготовке, по огневой подготовке, и т.д.), считаю мое участие в спецоперации невозможным прошу отправить на соответствующее обучение".

Как только гражданин принял присягу и находится в списках личного состава воинской части, подписал контракт, он становится субъектом соответствующих правоотношений и, если откажется от исполнения обязанностей военной службы, то может быть возбуждено уголовное дело.

В беседе с Piter.tv. сотрудник компании рассказал, что по старой службе участвовал в мобилизационных сборах. Тогда они проходили один-два месяца.

Военные юристы отметили, что мобилизационные сборы нужны как раз для того, чтобы обновлять навыки.

Фото: Piter.tv