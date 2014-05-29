У "Ладожской" построят жилой дом с гостиницей

Высота здания достигнет 48 метров.

Недалеко от метро "Ладожская" построят жилой дом с гостиницей. Госстройнадзор выдал разрешение ООО "Развитие" на строительство 12 апреля. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Объект появится по адресу Заневский проспект, 65 литера А — либо рядом с гипермаркетом "Окей", либо вместо него. Помимо многоквартирного дома также будет подземный гараж и объект "гостичниного обслуживания". Высота дома составит 48 этажей.

Строительство должны завершить до начала 2025 года.

Ранее Piter.TV рассказал о благоустройстве Заневского парка. Он находится у Малоохтинского проспекта.

Фото: Piter.TV