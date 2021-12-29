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На новорожденного во время кормления грудью напал домашний кот
Сегодня, 8:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На новорожденного во время кормления грудью напал домашний кот

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Младенца, который родился всего неделю назад, госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге на младенца во время кормления грудью напал домашний кот. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне из квартиры дома по проспекту Космонавтов с укушенными ранами лобно-теменной области с обеих сторон был госпитализирован ребенок, который родился неделю назад. Он находится в тяжелом состоянии.

Со слов родителей, во время кормления грудью младенец получил укусы от домашнего кота.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

В начале месяца двухмесячный ребенок скончался в Ломоносове. Ребенку не было и двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. 

Фото: Piter.TV

Теги: кот, младенец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аборнева Кристина
Сегодня 9:04

А куда мать то глядела, что долбануть этого кота не могла чем то тяжёлым? 

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