На новорожденного во время кормления грудью напал домашний кот

Младенца, который родился всего неделю назад, госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге на младенца во время кормления грудью напал домашний кот. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне из квартиры дома по проспекту Космонавтов с укушенными ранами лобно-теменной области с обеих сторон был госпитализирован ребенок, который родился неделю назад. Он находится в тяжелом состоянии.

Со слов родителей, во время кормления грудью младенец получил укусы от домашнего кота.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

В начале месяца двухмесячный ребенок скончался в Ломоносове. Ребенку не было и двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

Фото: Piter.TV