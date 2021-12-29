На новорожденного во время кормления грудью напал домашний кот

В Петербурге на младенца во время кормления грудью напал домашний кот. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне из квартиры дома по проспекту Космонавтов с укушенными ранами лобно-теменной области с обеих сторон был госпитализирован ребенок, который родился неделю назад. Он находится в тяжелом состоянии.
Со слов родителей, во время кормления грудью младенец получил укусы от домашнего кота.
Семья полная, на учете в ПДН не состоит.
В начале месяца двухмесячный ребенок скончался в Ломоносове. Ребенку не было и двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
А куда мать то глядела, что долбануть этого кота не могла чем то тяжёлым?