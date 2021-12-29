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Двухмесячный ребенок скончался в Ломоносове
Сегодня, 11:03
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Двухмесячный ребенок скончался в Ломоносове

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Признаков насильственной смерти не было зафиксировано.

Младенец скончался по неизвестным причинам в квартире на Александровской улице в Ломоносове. По словам матери, днем 1-го января девочка начала задыхаться. Бригада скорой помощи, которая прибыла на место, констатировала смерть, узнал Piter.TV.

Ребенку не было и двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Девочка проживала вместе с матерью, семья неполная. Труп направили в морг для установления причин смерти. Информацию передали Следственному комитету. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, где будут оказывать медицинскую помощь детям в период новогодних каникул. 

Фото: Piter.TV

Теги: младенец, смерть, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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