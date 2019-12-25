Где будут оказывать медицинскую помощь детям в период новогодних каникул

В период новогодних праздников увеличивается количество травм у детей.

Стало известно, в каких учреждениях детям будут оказывать медицинскую стационарную помощь в период новогодних каникул. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина.

Травматологическая помощь в районах будет оказываться в амбулаторных условиях. Стационарная помощь будет оказываться в круглосуточном режиме в четырех учреждениях: Детской больнице № 2 Святой Марии Магдалины на Васильевском острове, "Филатовской" больнице, Детской городской больнице № 1, Клинике высоких медицинских технологий им. Раухфуса.

Отделение токсикологии будет работать в больнице №5 (Филатовской), также пару коек развернут в больнице им. Раухфуса.

Яна Панютина обратила внимание, что игры с петардами приводят не только к повреждению кисти, пальцев, но и к сосудистым патологиям. С такими заболеваниями работает в клинике Педиатрического университета и Детская городская больница №1.

Ранее стало известно, сколько детей провалилось под лед в Петербурге и погибло.

Фото: Piter.TV