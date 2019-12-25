Под Петербургом новорожденная девочка скончалась после кормления

Тело осмотрели полицейские.

В Подпорожском районе Ленобласти младенец умер после кормления, пишет 28 ноября tg-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что 27-летняя мать ненадолго отошла, а когда вернулась, полуторамесячная девочка уже не дышала. Тело осмотрели полицейские, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время устанавливаются точные причины случившегося.

Ребенок родился в многодетной семье пятым.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге няня дала полугодовалому ребенку обезболивающее. Малыш скончался.

Фото: Piter.TV