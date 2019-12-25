В Колпино у полугодовалой девочки после падения диагностировали перелом лобной кости

По словам матери, месяц назад девочка упала с высоты 30 см на пол получила травму головы. Также неделю назад она упала с кровати, ударилась головой.

В Колпино в травмпункт с 18-летней матерью поступила полугодовалая девочка с различными травмами головы. Об этом стало известно Piter.tv.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом лобной и левой теменной кости, ушиб головного мозга, ссадину левой теменной области.

По словам матери, месяц назад девочка упала с высоты 30 см на пол получила травму головы. Также неделю назад она упала с кровати, ударилась головой. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, отказ от госпитализации. Проводится проверка.

Ранее на улице Зины Портновой четырехлетний мальчик выпил кипяток и попал в больницу.

Фото: Piter.tv