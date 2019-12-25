После кормления на Большом Сампсониевском семимесячная девочка оказалась в реанимации

Мать пострадавшей из Узбекистана попросила соотечественницу посидеть с дочкой.

В реанимацию Педиатрического университета в Петербурге привезли семимесячную девочку. Малышка начала задыхаться после кормления.

Ребенка в состоянии клинической смерти госпитализировали 31 августа из квартиры дома на Большом Сампсониевском проспекте. Мать пострадавшей из Узбекистана попросила 35-летнюю соотечественницу посидеть с дочкой.

Предварительно, девочка, принимая молочную смесь из бутылочки, упала на пол с высоты собственного роста и поперхнулась. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

