После кормления на Большом Сампсониевском семимесячная девочка оказалась в реанимации
Сегодня, 8:58
Мать пострадавшей из Узбекистана попросила соотечественницу посидеть с дочкой.

В реанимацию Педиатрического университета в Петербурге привезли семимесячную девочку. Малышка начала задыхаться после кормления. 

Ребенка в состоянии клинической смерти госпитализировали 31 августа из квартиры дома на Большом Сампсониевском проспекте. Мать пострадавшей из Узбекистана попросила 35-летнюю соотечественницу посидеть с дочкой. 

Предварительно, девочка, принимая молочную смесь из бутылочки, упала на пол с высоты собственного роста и поперхнулась. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пятимесячный младенец внезапно скончался в Выборгском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большой сампсониевский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

