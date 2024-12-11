В Ленобласти снизилась младенческая смертность

В областном перинатальном центре успешно выхаживают малышей с весом менее 600 граммов.

В Ленинградской области установлен новый рекорд – младенческая смертность снизилась на треть и достигла исторического минимума – 2.2 промилле. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

2024 год стал действительно рекордным: младенческая смертность снизилась с 3.5 до 2.2 промилле – эта цифра вдвое меньше, чем в среднем по России. За счет обновления акушерской и неонатологической служб, Ленобласти удалось значительно перевыполнить план "дорожной карты", обозначенный Президентом РФ. Александр Жарков, председатель комитета здравоохранения

В областном перинатальном центре успешно выхаживают малышей с весом менее 600 граммов, в 2024 году врачи центра помогли появиться на свет более 300 недоношенным малышам.

В новогоднюю ночь в Петербурге родились 28 детей.

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