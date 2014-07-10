Грудного ребёнка с признаками ОРВИ забрали на улице у пары наркоманов

Грудного ребёнка с признаками ОРВИ отобрали у пары наркоманов в Калининском районе. Об этом стало известно Piter.tv.
В половине третьего ночи 13 сентября в детскую больницу привезли неизвестного мальчика, на вид не старше 1 года. Младенца госпитализировали с признаками ОРВИ.
По предварительным данным, ребенка ночью обнаружили в коляске на улице в сопровождении мужчины и женщины. Взрослых заподозрили в употреблении запрещенных веществ.
Мужчину и женщину отправили в полицию, ребенка – в стационар.
На проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика.
Фото: Piter.tv
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