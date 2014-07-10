Грудного ребёнка с признаками ОРВИ забрали на улице у пары наркоманов

Взрослых заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Грудного ребёнка с признаками ОРВИ отобрали у пары наркоманов в Калининском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

В половине третьего ночи 13 сентября в детскую больницу привезли неизвестного мальчика, на вид не старше 1 года. Младенца госпитализировали с признаками ОРВИ.

По предварительным данным, ребенка ночью обнаружили в коляске на улице в сопровождении мужчины и женщины. Взрослых заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Мужчину и женщину отправили в полицию, ребенка – в стационар.

На проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика.

Фото: Piter.tv