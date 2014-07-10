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Грудного ребёнка с признаками ОРВИ забрали на улице у пары наркоманов
Сегодня, 12:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Грудного ребёнка с признаками ОРВИ забрали на улице у пары наркоманов

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Взрослых заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Грудного ребёнка с признаками ОРВИ отобрали у пары наркоманов в Калининском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

В половине третьего ночи 13 сентября в детскую больницу привезли неизвестного мальчика, на вид не старше 1 года. Младенца госпитализировали с признаками ОРВИ.

По предварительным данным, ребенка ночью обнаружили в коляске на улице в сопровождении мужчины и женщины. Взрослых заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Мужчину и женщину отправили в полицию, ребенка – в стационар.

На проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: младенец, наркоманы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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