Правительство проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

По сообщению пресс-службы кабинета министров, на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено почти 13 миллиардов рублей, а повышение затронет около четырех миллионов человек.

После проведения индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, отмечается в сообщении.

Напомним,социальные пенсии положены гражданам, которые не обладают достаточным стажем для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Ранее в Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан

Фото: Piter.tv