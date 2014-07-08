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Правительство проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля
Сегодня, 10:36
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phil_k

Правительство проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля

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Социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

По сообщению пресс-службы кабинета министров, на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено почти 13 миллиардов рублей, а повышение затронет около четырех миллионов человек.

После проведения индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, отмечается в сообщении.

Напомним,социальные пенсии положены гражданам, которые не обладают достаточным стажем для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Ранее в Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан

Фото: Piter.tv

Теги: индексация, пенсия, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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