Эксперты прокомментировали рост инфляции в мире

Новую волну в России можно ожидать в следующем году.

Андрей Белоусов заявил о новой инфляционной волне из-за роста цен на продукты. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Россию это касается напрямую, так как она является заметным игроком на продовольственном рынке.

Они выделили ряд решений этой проблемы. Например, экспортные пошлины могли бы снизить влияние "заграничной" инфляции. Но при этом решение называют "обоюдоострым", так как сокращение валютной выручки производителей действует на их конкурентноспособность. Это важно при учете того, что значительная часть оборудования и расходных материалов для сельского хозяйства и пищевой промышленность все еще закупается за рубежом.

В целом ситуация неплохая, отметили эксперты: у России вопрос собственной продовольственной безопасности не стоит так остро, как мог бы при нынешней ситуации в мире.

Ранее Piter.TV писал о том, что Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров.

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