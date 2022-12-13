Петербуржцам рассказали, чем полезен минтай

Это нежирная рыба, в её филе всего 70 калорий.

Минтай – доступная по цене и полезная для здоровья рыба. Телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Роскачество рассказал, почему эту рыбу стоить включить в свой рацион.

Это нежирная рыба, в её филе всего 70 калорий. Также у минтая не костлявое мясо, нейтральный вкус. В рыбе содержатся витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, которая жизненно необходима человеку. Также в минтае содержится дневная норма йода, кобальта и хрома.

Самая ценная часть минтая – печень – так как в ней содержится много жира. А вот икра минтая – высокобелковый нежирный продукт, который является источником витаминов В6 и В2.

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Фото: unsplash (Elena Leya)