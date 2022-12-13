Петербуржцам рассказали, как мыть овощи и фрукты

Например, помидоры или виноград обрабатывают специальным дымом, который содержит фунгицид.

Практически все овощи и фрукты, которые попадают на наши прилавки издалека, обрабатываются химическими препаратами, чтобы плоды не поддавались гниению. Представляют ли опасность для здоровья такие вещества, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала эксперт Центра сертификации и экспертизы качества продукции и услуг Зинаида Алексеева.

Например, помидоры или виноград обрабатывают специальным дымом, который содержит фунгицид. За время транспортировки он весь выветривается, поэтому достаточно вымыть проточной водой. Специалист не советует использовать бытовую химию, так как потом из фруктов и овощей сложно вымыть щелочные вещества.

Яблоки, как правило, покрывают парафином. Оттереть его мылом не получится. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно поместить яблоко в кипяток или смыть горячей водой из-под крана.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, какие овощи полезно есть в мае.

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