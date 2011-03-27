В Минобороны РФ показали кадры из жизни военных связистов в честь профессионального праздника

Праздничный день был учрежден в 2006-м году.

Министерство обороны РФ поздравило военных связистов с праздником. Он отмечается 20-го октября.

В честь этого ведомство опубликовано ролик, на котором запечатлены будни рабочих связистов. В период учений или военных действий они занимаются передачей информации от командующих военнослужащим. Часть из них работает с секретной информацией, утечка которой недопустима.

Праздник отмечается в России с 2006-го года. Дата приурочена к образованию специальных войск связи в России, это произошло в 1919-м году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что российские истребители Су-30 сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем.

Видео: YouTube / Минобороны России