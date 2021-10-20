Российские истребители Су-30 сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем

Два истребителя Су-30 сопроводили два стратегических бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Черного моря вблизи государственной границы страны. Об этом информирует Национальный центр управления обороной.
По данным ведомства, рядом с американскими самолетами летели два заправщика KC-135. Воздушные суда США не нарушили границы РФ. Российские истребители выполнили сопровождение в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
После удаления американских бортов от российской государственной границы Су-30 вернулись на аэродром базирования.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон предложили Анкаре купить истребители F-16.
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