Российские истребители Су-30 сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем

Американские воздушные суда не нарушили границы РФ.

Два истребителя Су-30 сопроводили два стратегических бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Черного моря вблизи государственной границы страны. Об этом информирует Национальный центр управления обороной.

По данным ведомства, рядом с американскими самолетами летели два заправщика KC-135. Воздушные суда США не нарушили границы РФ. Российские истребители выполнили сопровождение в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После удаления американских бортов от российской государственной границы Су-30 вернулись на аэродром базирования.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон предложили Анкаре купить истребители F-16.

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