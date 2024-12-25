Минимальный взнос за капремонт вырос в Петербурге

Теперь величина взноса будет варьироваться в зависимости от типа здания и наличия лифта.

В Петербурге увеличили минимальный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в среднем на 1,25 рубля за квадратный метр. Данное распоряжение было опубликовано на официальном портале администрации города.

Теперь величина взноса будет варьироваться в зависимости от типа здания и наличия лифта. Например, владельцы жилья в домах, возведённых до революции, должны будут платить 13,67 рубля за каждый квадратный метр в зданиях без лифта и 14,26 рубля — в домах с лифтовым оборудованием.

Для проживающих в кирпичных хрущевках ставки составят 13,21 рубль за квадратный метр в домах без лифта и 13,81 рубль — с наличием лифта. Владельцам квартир в домах, построенных после 1980 года, предстоит уплачивать по 13,36 и 13,97 рубля соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что дефицит детских садов и школ ликвидирован в Петербурге.

Фото: Piter.TV