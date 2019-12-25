С 1 октября минимальная заработная плата в Петербурге увеличивается до 23500 рублей

Новый размер минимальной зарплаты на 33% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

С 1 октября 2022 года минимальная заработная плата увеличится на 2 тысячи рублей и составит 23 500 рублей. Соответствующее региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2022-2023 годы и Трехстороннее соглашение на 2023-2025 годы подписали губернатор Александр Беглов, президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" Анатолий Турчак и председатель Межрегионального объединения организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация профсоюзов" Владимир Дербин. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новый размер минимальной зарплаты на 33% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. В 2022 году в Петербурге он составляет 15 779 рублей.

По данным Смольного, средняя номинальная заработная плата за январь-июль составила 82 153 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба Смольного