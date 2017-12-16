Стал известен размер средней номинальной зарплаты петербуржцев в 2022 году

Показатель превысил отметку в 82 тыс. рублей.

За первые 5 месяцев 2022 года средняя номинальная зарплата в Северной столице достигла 82,3 тыс. рублей до налогового вычета. Об этом сообщил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов во время нулевых чтений бюджета в понедельник, 29 августа.

По сравнению с периодом с января по май 2021 года, реальные доходы населения увеличились на 101%. В Смольном прогнозируют дальнейший рост средней номинальной зарплаты ещё на 8%.

Также были приведены демографические данные. На данный момент в Петербурге проживает около 5,3 млн человек. За 5 месяцев 2022-ого на территории города 20 тыс. младенцев, а примерно 30 тыс. человек умерли. Таким образом, зафиксирован спад рождаемости в сравнении со смертностью.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный обезопасит школы Петербурга от ковида.

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